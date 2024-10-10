新型コロナウイルスの感染状況です。9月30日～10月6日までの一週間、徳島県指定37の医療機関では、前の週より20人少ない、95人の新型コロナウイルスの感染が確認されました。1医療機関当たりの平均は2.57人で、6週連続の減少です。定点報告数が基準である5人を下回っているため、徳島県による県民への注意喚起メッセージは出ていません。