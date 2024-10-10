ポケモンは、スマートフォン向けゲーム『ポケモン GO』と、旅行ハンドブック「地球の歩き方」のコラボレーションを実施する。 特設サイトでは、『ポケモン GO』で遊べる「地球の歩き方」公式ルートが紹介されている。全国に46つくられた公式ルートでは、グルメや自然など多様なテーマでの街歩きが可能となっている。 スペシャルリーフレット『ポケモン GO ルートの歩