熊本市中央区の宿泊施設に知人女性を連れ込み性的暴行を加えたとして、鹿児島県の会社員の男が逮捕されました。男は容疑を一部否認しています。 不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、鹿児島県霧島市に住む47歳の会社員の男です。 警察によりますと男は今年6月30日の午前1時半から午前9時ごろまでの間に、飲み会で同席した熊本県南部に住む40代の知人女性を熊本市中央区の宿泊施設に連れ込み、性的暴行を加えた疑いが持たれてい