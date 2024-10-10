俳優イ・ドンウクのデビュー25周年ファンミーティング「Missing：FINDING WOOK」のチケット販売が始まる。【写真】“イケおじ”イ・ドンウクの色気がダダ漏れ…来る11月2日、慶熙（キョンヒ）大学平和の殿堂ではイ・ドンウクのデビュー25周年ファンミーティング「Missing：FINDING WOOK」が開催される。今回のファンミーティングはデビュー25周年を迎え、長い間応援してくれたファンのために用意したイベントで、ファンクラブ先行