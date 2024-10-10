再会したヨシキさんにコウとうまくやれていることを報告した柚羽さん。しかし、酔っぱらったコウはヨシキさんの前の彼女を「ブス」と言い出し…。Aiさん（@mayai260）が描くエッセー作品『ハイスペック旦那から逃げました』第22話をごらんください。 ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai ©Ai 遅れて会場に現れ