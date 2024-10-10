メ～テレ（名古屋テレビ） 今年1月、名古屋市内の温浴施設で少年にわいせつな行為をしたとして、三重県いなべ市の僧侶の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、いなべ市の僧侶、黒田昭真容疑者（52）です。 警察によりますと黒田容疑者は1月、名古屋市内の温浴施設で当時12歳の少年にわいせつな行為をした疑いが持たれています。 調べに対し、黒田容疑者は容疑を認めているということです。