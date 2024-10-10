NBAグリズリーズの河村勇輝（23）が現地時間7日（日本時間8日）のマーベリックス戦でプレシーズンマッチデビュー。第4Q残り9分16秒から出場して3Pシュートなどを決めて5得点3アシストで躍動し、現地メディアから絶賛の声が上がった。プレシーズンマッチ初戦で出場チャンスが訪れたのは、第4Q残り9分16秒だった。コートに立ち、残り8分42秒で左コーナーからこの日最初のシュートとなる3Pシュートを決めると会場から大きな歓声が