【ビエンチャン共同】石破茂首相は10日（日本時間同）、韓国の尹錫悦大統領とラオス・ビエンチャンで会談し、首脳同士の相互訪問「シャトル外交」を継続させる考えで一致した。来年の日韓国交正常化60周年を見据え、関係発展に向けて協力する方針も確認した。石破首相はインドのモディ首相とも会談する。日韓首脳は2日に電話で会談し、対面では初めて。石破首相は「尹氏と岸田文雄前首相が大幅に改善した日韓関係を引き継ぎた