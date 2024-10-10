アマゾン川の底“砂漠状態”アマゾン川流域の交易拠点マナウス。かつて町のすぐそばにあった川岸は大きく後退。大量の農作物を船から市場まで歩いて運ばないといけません。干ばつの影響が深刻化しているアマゾン川流域。いくつもの支流で、観測史上最低の水位を記録し、水不足も住民を悩ませています。地元住民「水浴びもできないし、飲み水も町の外に行かないと手に入らない」水が干上がり、砂漠のようになった川底。住民