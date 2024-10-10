Image: Google / Samsung スマートフォンを大きく2つに分ける鍵は、まずOS。Apple（アップル）のiOSを搭載したiPhoneか、Google（グーグル）のAndroidをベースにしたAndroid端末か。後者のAndroid派の人にとって今メジャーなスマホになるのは、GoogleのPixelシリーズかSamsung（サムスン）のGalaxyシリーズです。もちろんAndroidスマホは、OnePlus、モトローラ、Nothingと他にもたくさんあり