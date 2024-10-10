長光衛星技術は吉林省長春市で9日、新型プラットフォーム衛星である「吉林1号」プラットフォーム02A03星を製造完了した。同型衛星は複数種類のペイロードを複数搭載でき、宇宙事業者に貴重なプラットフォーム資源を提供できる。中国新聞網が伝えた。同社は中国初の商業リモートセンシング衛星企業で、「吉林1号」衛星コンステレーションは同公司が建設中の中核プロジェクトだ。衛星コンステレーションの軌道上を周回中の衛星は現在