MAN WITH A MISSIONが15周年を記念したアリーナツアー『MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』を開催することが決定した。 MAN WITH A MISSIONは、来年2025年に15周年を迎える。例年、国内外を問わず多くのステージを展開し、今年2024年はバンド初となるファンクラブツアーの実施から北米、EU&UKでの海外単独ツアーも敢行。また、『FUJI ROCK FESTIVAL 2024』をはじめ国内大型