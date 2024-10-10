2024年10月20日（日）CS放送「衛星劇場」にて、『THE Roots2024～Kazuki Kato × Daisuke Ono～』（2024年8月3日東京オペラシティ コンサートホールで開催）がテレビ初放送される。 加藤和樹が2022年より開催してきたアーティストのルーツを辿るコンサート『THE Roots』。2024年は大人気アニメ「黒執事」「涼宮ハルヒの憂鬱」「進撃の巨人」などに出演する人気声優・歌手の小野大輔と