10月第1週の動員ランキングは、アレックス・ガーランド監督が近未来の内戦状態にあるアメリカを描いた『シビル・ウォー アメリカ最後の日』がオープニング3日間で動員12万7000人、興収1億9800万円をあげて初登場1位となった。実写外国映画がトップに立つのは『マッドマックス フュリオサ』以来約4ヶ月ぶり。そのうちシリーズ作品以外でトップに立つのは『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』