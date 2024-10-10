被害総額は１億６０００万円。「レクサス」など高級車を繰り返し盗んだ疑いで男２人が逮捕です。窃盗などの疑いで逮捕・追送検されたのは、住居不定・無職の大上奈輝（２４）容疑者と大阪市の自称自営業・瀧地峰稔（４０）容疑者です。警察によりますと２人は、去年１０月から今年３月にかけて大阪府内を中心に、月極駐車場に止まっている「レクサス」など高級車２７台を盗んだ疑いが持たれています。２人は車の制御システ