中国総合通信局の新しい局長が着任し「自然災害に強い通信のインフラを整備し強化していく」と抱負を述べました。 中国総合通信局 梅村研新局長「携帯電話網や放送ネットワークの耐災害性ネットワークの強化、停電対策であったり耐震対策であったり、こういったところを重要かと思っております」 神奈川県・横浜市出身の梅村新局長は１９９３年に旧郵政省入省後、地上波放送の地デジ化に関わり、情報・通信業務など