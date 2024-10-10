10日午前11時過ぎ、神奈川・茅ヶ崎市の海岸でアメリカ軍のヘリが不時着した。現場から住宅があるエリアまでの距離は、約200メートルだった。「サーフィンやっている人がいたら何らかの被害も…」付近の住民が撮影した不時着直後のヘリコプターの映像では、メインローターと後方のテールローターはまだ動いている。現場は神奈川・茅ヶ崎市の海岸。午前11時すぎのことだった。不時着直後を目撃した住民：何か大きな音がするなと、見