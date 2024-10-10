共産党は、今月27日投開票の衆議院選挙に向けた公約を発表しました。政治改革の実現や消費税の減税などが柱となります。共産田村委員長「反省できない自民党につける最良の薬は日本共産党の躍進だということを強調したい」公約では「自民党政治のゆがみを正す改革を」をスローガンに掲げ、自民党派閥の裏金事件や旧統一教会問題を踏まえて企業・団体献金の全面禁止などを訴えます。経済政策では「暮らし優先で経済も立て直