10日、東京・新宿サザンテラス広場で行われた「キッコーマン豆乳Presents豆乳フェス2024」オープニングセレモニーには、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のほか、体操男子日本代表の萱和磨選手、谷川航選手も登場。元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さんは、やっぱり背が高い！衣装はおそらく豆乳カラーなのかな。この記事の写真を見るすがちゃん最高No.1がトークを頑張っている間に、すがちゃんが試食していたメニュ