21年のジャパンダートダービーを制したキャッスルトップ(牡6)が、船橋・渋谷信博厩舎から高知・宮川真衣厩舎に移籍した。 同馬は父バンブーエール、母ジーガートップラン、母の父マヤノトップガンの血統。20年10月にデビューを迎え、通算9戦目となった翌年5月の3歳四組(浦和ダ1400m)で初勝利を挙げる。続くJRA交流ツイントップ特別(浦和ダ1400m)、水無月特別(B3一組・船橋ダ