◆みやざきフェニックス・リーグ巨人３―３広島（１０日・天福）巨人の秋広優人内野手が２戦連発のアーチをたたき込んだ。「７番・一塁」で先発出場し、両チーム無得点の３回無死で迎えた第１打席。カウント０―１から左腕・高の低め直球を、両翼９９メートルの天福球場の右中間席最深部へと運んだ。前日９日のオリックス戦（サンマリン）に続く一発となった。試合後、桑田２軍監督は「（橋本）到コーチと試行錯誤しながら、