いわゆる袴田事件の再審＝やり直しの裁判で無罪判決が確定したことを受け、同じく無実を訴えている大崎事件の原口アヤ子さんを10日、家族や支援者が激励しました。 10日は原口アヤ子さんが入所する施設を家族や支援者が訪れ、袴田さんの無罪確定を報告しました。 1979年に鹿児島県大崎町の牛小屋で男性が遺体で発見された大崎事件では、原口アヤ子さんが殺人罪などで10年間服役したものの、一貫して無実を訴えています。 出所後