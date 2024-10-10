Amazonにて、ソニーの4K液晶ブラビア「X75WL」シリーズがセール中。編集部で10月10日17時30分に確認したところ、75型「KJ-75X75WL」が通常242,000円のところ34％ OFFの160,000円、43型「KJ-43X75WL」が通常89,000円のところ15％ OFFの76,000円、50型「KJ-50X75WL」が通常106,000円のところ15％ OFFの90,000円で販売されている。 ほかのサイズでは、55型「KJ-55X75WL」は通常118,000円のところ16％ OFFの99,0