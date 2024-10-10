欧州株下げ渋りも、積極的な買いは見られず米ＣＰＩ待ち 東京時間19:21現在 英ＦＴＳＥ100 8237.66（-6.08-0.07%） 独ＤＡＸ19251.15（-3.78-0.02%） 仏ＣＡＣ40 7551.51（-8.58-0.11%） スイスＳＭＩ 12133.01（+10.08+0.08%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:21現在 ダウ平均先物DEC 24月限42774.00（-39.00-0.09%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限