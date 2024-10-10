2000年のシリーズ誕生以来、濃密で骨太なミステリーの数々を世に送り出し、“国民的ドラマ”の地位を揺るぎないものにした『相棒』。杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算10シーズン目という節目を迎える『相棒season 23』は、10月16日（水）に初回拡大スペシャルでスタートする。テレ朝POSTでは新シーズンのスタートを記念し、『相棒』の多彩なストーリーにスポットを当て、オススメのエピソードを紹介