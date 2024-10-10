意味深い「8月15日」の“やらかし”に続いて、「ハングルの日」にもあり得ないミスをしてしまった。韓国の公共放送局KBSの話だ。【画像】『君が代』放送に日本人選手への抗議まで…8月15日の韓国KBSは10月9日に開催された第578回「ハングルの日」の慶祝式を中継した際、ハングルの子音の発音を誤って表記した字幕をそのまま放送し、物議を醸している。この日の慶祝式は、ソウルの世宗（セジョン）文化会館で行われた。式の途中、ス