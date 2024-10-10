※この記事にはドラマのストーリーに関する内容が含まれています。俳優ペ・ヒョンソンが、同じ事務所の先輩パク・ソジュンと共演した感想を明かした。ペ・ヒョンソンは最近、ソウル鍾路（チョンノ）区三清洞（サムチョンドン）のあるカフェでNetflix「京城クリーチャー」シーズン2（脚本：カン・ウンギョン、演出：チョン・ドンユン、チョ・ヨンミン）のインタビューを行った。「京城クリーチャー」シーズン2は、2024年のソウル、