日銀の氷見野良三副総裁は１０日、東京都内で講演し、金融政策運営について「（経済・物価の）見通しが実現するより高い確度が得られれば、金融緩和の度合いを修正する」と強調した。ただ、利上げ判断は「経済活動や物価、金融情勢の動向次第だ」と指摘した上で、「あらかじめ決められたコースはない」と述べた。