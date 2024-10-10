○いちご [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.88％にあたる1700万株(金額で60億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月11日から25年4月30日まで。 ○ＳＨＩＦＴ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.45％にあたる8万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月11日から11月29日まで。 ○竹内製作所 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.2％にあたる200万株(