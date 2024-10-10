Penthouseが、約1年半ぶりとなる2nd Album『Laundry』の11月6日のリリースを記念して、6月に行われたバンド史上初ホールツアー＜Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”＞から、東京公演映像の3夜連続公開が決定。10月11日(金)より1日1曲ずつ、Penthouse公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開され、アーカイブなしの限定配信となる。1日目は10/11(金)の金曜日にかけて、「フライデーズハイ」を公開。2日目はPenthouseの代