※10月29日、東証グロース市場に上場予定のＳａｐｅｅｔ [東証Ｇ]は10日、仮条件を発表した。 ●Ｓａｐｅｅｔ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：10月29日 事業内容：Expert AIを活用したAIプロダクト及び AIソリューションの提供 仮条件：1450円～1500円 想定発行価格：1450円 上場時発行済み株式数：152万8700株 公募：14万株 売り出し：18万3