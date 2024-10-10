女優の新木優子（30）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。タイでのオフショットを披露した。新木は「Thailandmemory」とつづると、PrimeVideoの映画「不都合な記憶」（9月27日から世界独占配信）の撮影で訪れたタイでの振り向きざまの写真をアップ。噴水をバックにタンクトップ姿で笑顔を見せるショットも投稿し、「不都合な記憶」とハッシュタグを添えた。新木のこの投稿に、ファンからは「めっちゃ可愛い」