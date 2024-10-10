俳優・西島秀俊が9日、自身のインスタグラムを更新。とあるイベントでのショットだったが、ハリウッドのスーパースターと写る西島の写真に、ファンから驚きの声があがった。【写真】西島秀俊のインスタにまさかのハリウッドスターが登場！西島は「ノブさん、デニーロさん、NOBU30周年おめでとうございます！」とつづり、世界的なシェフ・松久信幸氏と、ハリウッドスター、ロバート・デ・ニーロとの3ショットを公開している。