「フェニックス・リーグ、阪神２−３ＩＰＢＬ選抜」（１０日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）阪神２軍は第１クール最終戦、ＩＰＢＬ選抜に逆転負けを喫した。先発の西純は６回３安打無失点と好投。打線は五回に百崎の適時打で２点を先制した。しかし２点リードの七回に登板した伊藤稜が３失点。九回の攻撃では先頭・福島の安打から２死一、三塁の好機をつくったが、サヨナラ勝ちとはならなかった。和田２軍監督の一問一答は以下