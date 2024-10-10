大分トリニータはJ2リーグ17位と残留へ正念場を迎えています。残り4試合、残留争いからの脱出に向けて、チームに復帰したキャプテンの渡辺新太が意気込みを語りました。 【写真を見る】トリニータ、J2残留争い 残り4試合で1勝すれば優位に渡辺新太が復帰「勝ちにつながるゴール決める」 シーズン終盤を迎える中、8勝12分14敗で17位に沈むトリニータ。J3降格争いに巻き込まれ、固く