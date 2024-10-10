天皇賞・春７着以来の実戦となるタスティエーラ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）は、天皇賞・秋（１０月２７日、東京）に向けて調整される。鞍上は２走前の大阪杯（１１着）以来のコンビとなる松山弘平騎手。キャロットクラブが発表した。