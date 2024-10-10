バレーボール女子元日本代表で、２４年パリ五輪後に現役を引退した古賀紗理那さんが１０日、都内で行われた「キッコーマン豆乳Ｐｒｅｓｅｎｔｓ豆乳フェス２０２４」（１１〜１４日・新宿サザンテラス広場）のオープニングセレモニーに登場した。古賀さんはかねてから豆乳を愛飲しており、「選手の時はそのまま豆乳をストレートで飲んでいましたし、最近は引退したので、パンケーキを作るときに豆乳を使って、食べて、とても