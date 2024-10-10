丸山達也島根県知事は10日の定例会見で、次期衆院選に向けて与野党が「最低賃金を1500円にする」との公約を掲げたことについて、実現性に疑問を投げかけた。最低賃金をめぐっては、石破茂首相が所信表明演説で「2020年代に全国平均1500円」と明言。立憲民主党も「1500円以上」とする公約を掲げている。丸山知事は「目指す方向は正しい」としながらも、「島根県内の企業が求められた時にやすやすとできるわけがない。最低賃金