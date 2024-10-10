HIKAKIN（ヒカキン）、はじめしゃちょーら人気YouTuberを擁するUUUMは10日、新世代の映像クリエイターを発掘するコンペティション『TOKYO SHORT DRAMA グランプリ』（TSD）の開催を発表。あわせて参加者の募集をスタートした。【写真】コンペの審査委員長を務める、水溜りボンド・カンタ同コンペは、UUUMと毎月新シリーズを展開し話題を集めるYouTube10分ドラマ『東京彼女』主催によるもの。新世代の映像クリエイターを発掘す