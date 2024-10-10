パリパラリンピックで銅メダルを獲得した、卓球の古川佳奈美選手が10日、福岡県庁を訪問しました。 福岡県庁のロビーで職員たちに迎えられたのは、パリパラリンピックの卓球女子シングルス知的障害のクラスで銅メダルを獲得した古川佳奈美選手（27）です。服部知事から花束を受け取りました。■古川佳奈美選手（27）「銅メダルを獲得できました。応援ありがとうございました。」 古川選手は、得意とする「しゃがみこみ