森香澄が可愛すぎるメイド服姿になり、メイド喫茶の仕事を初体験。初めてのオムライス作りが成功し、「お見事！」と絶賛された。【映像】森香澄が初めて作ったオムライス10月9日（水）、『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）#2が放送。森香澄が秋葉原のメイド喫茶でメイドのお仕事を初体験した。この店のコンセプトは「魔法王国で魔女見習いが運営するカフェ」。メイド喫茶用語やハートポーズの細かなルールを学んだ