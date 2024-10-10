脱走した巨大鳥、エミューが確保されました。【写真】福岡市の山道にまたエミュー特徴は？■また脱走 “巨大鳥”エミュー確保このエミューに何があったのか。山道の先に何かがいる？近づいても逃げない、エミューといわれる大きな鳥です。撮影者との距離、およそ5メートル。こちらを気にしていないのか逃げる様子はありません。撮影者「ウォーキングというか散歩の途中で、おー、というような感じ」その後、森の方を見つめ、ゆっ