東京ディズニーシーは、流れ星のように雪が舞う中で踊るステラ・ルーたちの様子が描かれた「ダッフィー＆フレンズのダンシング・スノーフレークス」のグッズやフードスーベニアを、11月2日に販売する。また、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタではスペシャルメニューを販売するほか、ディズニーリゾートラインでも「ダッフィー＆フレンズのダンシング・スノーフレークス」デザインのフリーきっぷを販売する。「ダッフィー＆フ