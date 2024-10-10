日本サッカー協会（JFA）は10月10日、公式SNSで現地同日に敵地で行なわれる日本代表の北中米ワールドカップ・アジア最終予選のサウジアラビア戦を告知した。「MATCH DAY 過去２大会敗れているアウェイ・サウジアラビア代表戦で、重要な勝ち点３を。深夜の時間帯となりますが、熱い応援をよろしくお願いします」と綴り、試合の案内や三笘薫がモデルのビジュアルを公開した。【画像】JFAが日本対サウジアラビアを告知！この投稿