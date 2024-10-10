５月１０日、米オレゴン州のコロンビア川峡谷上空に現れたオーロラ/Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images/FILE（ＣＮＮ）米アラバマ州やカリフォルニア州北部では１０日夜、強力な太陽フレアやコロナ質量放出の影響で、色鮮やかなオーロラが観測される可能性がある。米国立気象局の宇宙予報センターが明らかにした。宇宙予報センターの当局者によると、この強力な太陽嵐は５段階でレベル４に位置付けられ、通信や送電網、人工衛星の