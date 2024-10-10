[モスクワ １０日 ロイター] - ロシア大統領府のぺスコフ報道官は１０日、ウクライナ戦争でロシアを支援するために北朝鮮が軍の部隊を派遣し、さらに大規模な派遣を検討している可能性があるとの韓国当局者の主張を否定した。韓国の金龍顕国防相は今週、北朝鮮がウクライナ戦争でロシアを助けるために部隊を派遣する「可能性が高い」と述べた。また、ロシア軍支配地域へのウクライナ軍の攻撃で北朝鮮軍将校が死亡したという報