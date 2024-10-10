記者会見する袴田巌さんの弁護団の小川秀世事務局長＝１０日午後、静岡市時事通信社

袴田巌さんの弁護団が検事総長談話を批判、声明文を提出「名誉毀損に...」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 袴田巌さんの弁護団が10日、声明文を静岡地検に提出した
  • 検事総長による控訴断念を表明する談話について、厳しく批判
  • 無罪判決を受けた袴田さんを犯人視」「名誉毀損にもなりかねない」とした
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