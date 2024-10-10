渋滞回避！ 恵那峡SAにスマートICを新設 中央道の恵那峡SA。雄大な渓谷美を誇る「恵那峡」に足を運ぶ観光客も多い。（画像：(c) Antelope - stock.adobe.com） 国土交通省は9月6日、中央道「恵那峡SA」（岐阜県恵那市）にETC専用のスマートインターチェンジを新設することを決定した。恵那峡SAは、恵那市中心部の東にあり、中央道の中津川ICと恵那ICの間に位置している。恵那市の市街地から高速道路までのア