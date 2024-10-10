2024年10月6日（日）から放送中のTVアニメ『ぷにるはかわいいスライム』第2話のあらすじと先行カットが到着した。また第2話で新登場する、ぷにるを研究対象として狙うマッドサイエンティスト・真戸博士役は中井和哉に決定。キャラクター設定画に加えて、オフィシャルコメントも到着した。『ぷにるはかわいいスライム』の原作は、WEBコミック配信サイト『週刊コロコロコミック』で創刊時よりオリジナル作品として連載中のまえだくん