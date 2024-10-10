東京ディズニーシー（R）にて、ダッフィー＆フレンズのグッズやスーベニア付きメニューなどが新登場！雪の結晶が散りばめられたキュートなラインナップをご紹介します♪ダッフィーは、東京ディズニーシーの人気キャラクター。長い航海にでかけるミッキーのために ミニーが心をこめて作ったテディベアで、どんなときもミッキーをハッピーにしてくれる存在だ。シェリーメイ、ジェラトーニ、ステラ・ルー、クッキー・アン、オル・メ